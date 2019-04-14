عنكبوت ضخم يتسبب في حادث مروع لسيدة!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال يوم الأربعاء الماضي، وأثناء قيام أحد السيدات بالقيادة داخل بلدة كايرو بمدينة نيويورك الأمريكية، وقع لها حادث أليم للغاية أدى لتحطم جزء كبير من سيارتها.

وصلت الشرطة إلى مكان الحادث قرب أحد الغابات بعدها ليجدوا أن السيدة قد أصيبت في قدمها بعد الاصطدام القوي للغاية، والذي كان السبب خلفه فيما يبدو ظهور عنكبوت ضخم بشكل مفاجئ قرب السيدة الجالسة بمقعد السائق أثناء قيادة، الأمر الذي أدى لشعورها بالهلع والارتباك بحيث انحرف مسار سيارتها واصطدمت ببعض الأشجار بعنف.

هذا وفي يوم الخميس، قام قسم شرطة المدينة بوضع منشور على فيسبوك يحذر فيه المواطنين الذين يعانون من رهاب العناكب بمحاولة التصرف بحكمة أثناء القيادة في حالة المرور بموقف مماثل، حيث أنهم قد يعرضون حياتهم أو حياة غيرهم للخطر في حالة لم ينجحوا في التوقف جانباً بشكل آمن قبل الخروج من السيارة.