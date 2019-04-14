كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنج روفر إيفوك 2020 تحصل على 5 نجوم في اختبار السلامة الأوروبي (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت سيارة لاند روفر رنج روفر إيفوك موديل 2020، على خمسة نجوم في اختبار السلامة الأوربي Euro NCAP.

تأتي إيفوك 2020 بقاعدة العجلات Premium Transverse Architecture لتعطي أفضل درجات الأمان للركاب، وتشمل كذلك أنظمة المساعدة على القيادة، ونظام الكبح في حالة الطوارئ والمساعدة في الحفاظ على المسار. وهناك كاميرا في الخلف لتساعد السائق على تفادي الحوادث المرورية.

بهذا الاختبار فإن إيفوك تعد من أفضل سيارات الكروس أوفر الصغيرة أمانًا، حيث حصلت على 94% في فئة أمان الركاب البالغين وهي أعلى نتيجة تحققها سيارة من إنتاج لاند روفر، و 87% لأمان الركاب الأطفال.