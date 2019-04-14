كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل طرحها رسميا.. مواصفات وأسعار "مرسيدس V"الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة مرسيدس طرح سيارة الفئة V الجديدة في مايو المقبل بسعر يبدأ من 50 ألف و242 يورو ( أي ما يعادل 980 ألف جنيه مصري تقريباً).

وقالت الشركة الألمانية إن سيارة الفئة V الفان تأتي بشبكة مبرد جديدة وكشافات جديدة، مع مقصورة قيادة حديثة، كما تتضمن باقة التجهيزات الاختيارية مقاعد خلفية فاخرة بوظيفة التهوية والتدليك.

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وعلى صعيد الدفع تتوفر السيارة V الجديدة بمحركات ديزل رباعية الأسطوانات بقوة 163 حصان في الموديل V 220 d وبقوة 14190 حصان في الموديل V 250 d وبقوة 239 حصان في الموديل V 300 d.

وتتسارع السيارة الفان الجديدة في أحسن الحالات من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س خلال 9ر7 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى لها علي أعتاب 220 كلم/س، أما أقل معدل استهلاك للوقود فيبلغ 5.9 لتر/100 كلم.

ومع بداية العام الجديد ستقدم مرسيدس نسخة كهربائية من سيارة الفئة V تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 400 حصان، وبطارية سعة 100 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 400 كلم.