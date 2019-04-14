استدعاء 524 سيارة "فيراري" بسبب ظهور عيوب خطيرة

كتب: باسل الحلواني

باتت الصين خلال الفترة الأخيرة، تمثل واحدة من أكثر الدول استدعاءً للسيارات، في ظل الرقابة الشديدة التي تفرضها مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، على جميع المركبات المتداولة داخل السوق الصينية، ولاتستثنى من ذلك حتى العلامات التجارية الفارهة.

وكان آخر هذه الاستدعاءات صباح اليوم، حيث قررت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، استدعاء حوالي 524 سيارة فيراري، بعد اكتشاف عيوب خطيرة فيها،

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تمثل تهديداً للسلامة.

ووفقاً لبيان مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، فإن هذه العيوب قد تتسبب في حدوث حريق بالمركبة، فضلاً عن اكتشاف خلل فني في الأبواب.

وتشمل الطرازات المعيبة 167 سيارة فيراري مستوردة، موديل"جي تي سي 4 لوسو"، و"جي تي سي 4 لوسو تي"، المنتجة في الفترة من 13 يوليو 2016 و6

ديسمبر 2018، نظراً لأن الضغط الناتج عن آلية إقفال الأبواب بإحكام قد يتسبب بفشل في فتحها باستخدام مقبض الباب الخارجي للسيارة.

كما تشمل حملة الاستدعاء 357 سيارة مستوردة، موديل "جي تي سي 4 لوسو"، و"جي تي سي 4 لوسو تي"، و"488 جي تي بي"، و"488 سبايدر"، و"488 بيستا"، و"812 سوب فاست، تم إنتاجها في الفترة من 2 نوفمبر 2017 و11 أكتوبر 2018، بعد ظهورعيب في فاصل بخار الوقود قد يتسبب بالتشقق والسماح للدخان بالتسرب، ما يزيد من مخاطر اندلاع حريق.