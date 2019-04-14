بـ71400 وحدة.. مصر تقتنص المركز الثالث في قائمة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجاً للسيارات

كتب: باسل الحلواني

رغم ما يواجهه قطاع السيارات المصري من تحديات، إلا أن مصانع السيارات المحلية، استطاعت أن تحتل مركزاً متقدماً في قائمة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجاً للسيارات لعام 2018، حيث كشف أحدث التقارير الصادرة

عن رابطة مصنعي السيارات العالمية، عن اقتناص مصر للمركز الثالث للدول الأكثر إنتاجاً للسيارات على مستوى القارة السمراء.

ووفقاً للتقرير، فإن حجم إنتاج مصانع السيارات المصرية البالغ

عددها 19 مصنعاً، بلغ 71400 سيارة، من مختلف الفئات، وهو الرقم الذي يمثل زيادة تقدر بـ34760 سيارة، مقارنةً بعام 2017.

وجاءت مصر ثالثاً، بعد جنوب إفريقياً التي تصدرت المركز الأول، والمغرب التي حلت ثانياً في القائمة، حيث بلغ حجم إنتاج الأولى 610854 سيارة، والثانية 402000 سيارة.

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