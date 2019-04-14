كتب: باسل الحلواني
رغم ما يواجهه قطاع السيارات المصري من تحديات، إلا أن مصانع السيارات المحلية، استطاعت أن تحتل مركزاً متقدماً في قائمة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجاً للسيارات لعام 2018، حيث كشف أحدث التقارير الصادرةعن رابطة مصنعي السيارات العالمية، عن اقتناص مصر للمركز الثالث للدول الأكثر إنتاجاً للسيارات على مستوى القارة السمراء.
ووفقاً للتقرير، فإن حجم إنتاج مصانع السيارات المصرية البالغ
وجاءت مصر ثالثاً، بعد جنوب إفريقياً التي تصدرت المركز الأول، والمغرب التي حلت ثانياً في القائمة، حيث بلغ حجم إنتاج الأولى 610854 سيارة، والثانية 402000 سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ71400 وحدة.. مصر تقتنص المركز الثالث في قائمة الدول الإفريقية الأكثر إنتاجاً للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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