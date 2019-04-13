مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر مقدمتها الجديدة كلياً أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة للجيل القادم من مرسيدس S-Class مع غياب بعض التمويهات على المقدمة هذه المرة، ما يسمح لنا بملاحظة النمط المعقد لشبكة التهوية مقارنة بالموديل الحالي، مع استمرار كون نظام الرادار كبير الحجم.
مع الفحص المقرب نلاحظ كاميرا مبنية داخل منطقة الرادار من ناحية الراكب في شبكة التهوية، بينما خطاف السحب يبدو بارزاً.. وبشكل عام يبدو جسد هذه السيارة إنتاجي مع ملاحظة لمسات الكروم قرب فتحات التهوية.
في الخلفية نرى أن المصابيح الخلفية المعاد تصميمها ممتدة على غطاء صندوق الأمتعة، بينما انكشاف التمويهات على المصد الخلفي يشير إلى الطلاء الأبيض للسيارة.
وقد ظهرت صور داخلية للسيارة في السابق تشير إلى أن مرسيدس لديها خطط كبيرة فيما يتعلق بلوحة القيادة، مع شاشة لمسية ضخمة ولوحة عدادات رقمية بالكامل والمزيد.
توقعوا تدشين مرسيدس S-Class الجديدة في 2020 قبل طرحها في الأسواق كموديل 2021.
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