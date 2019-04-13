الجمارك الصينية تحجز 308 سيارة مرسيدس.. فما السبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الإدارة العامة للجمارك الصينية بالإعلان عن احتجاز عدد 308 سيارة من طراز “مرسيدس – بنز” مستوردة، بسبب احتوائها علي أجزاء للتحكم فى انبعاثات العادم من أنواع غير معتمدة ومصرح بها.

ولقد ألقت إدارة الجمارك الصينية بيان صحفي اليوم كشفت فيه عن ضبطها 308 سيارات “مرسيدس-بنز” مستوردة، خلال التفتيش العشوائي بها أجزاء للعادم دون المستوى، وتم تحديد المشكلة في بعض سيارات مرسيدس-بنز “جى أل إى” و “كوبيه جى أل إى” و “جى أل إس”.

وأشارت الجمارك إلى أنها أكتشفت خلال التفتيش على محولات المحفز ثلاثى الاتجاهات، وهو جهاز للتحكم فى انبعاثات العادم، فى تلك السيارات غير متوافق مع معلومات السيارة المقدمة للسلطات البيئية الصينية بواسطة شركة مرسيدس-بنز (تشاينا) لبيع السيارات.

وعقبت شركة مرسيدس-بنز (تشاينا) على تصريح الجمارك الصينية بقولها أن المشكلة ترجع إلى نظام معلومات تزويد الأجزاء القديم الذى فشل فى التحقق من توافق بعض النماذج.

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وكشفت الإدارة العامة للجمارك الصينية، عن تمكن شركة تشاينا من بيع 279 سيارة من هذه السيارات المخالفة للعملاء بالفعل، وأنها قامت بالتحفظ في الميناء على الكمية المتبقية من سيارات المرسيدس المخالفة والبالغة 29 سيارة.

وطالبت الجمارك من السلطات المعنية بمتابعة عمليات الإصلاح الفنى التى ستقوم بها الشركة والإفراج عن السيارات فقط فى حالة استيفائها للمعايير بعد إجراء الإصلاح، كما طلبت أيضا من الشركة المعنية سحب السيارات المبيعة واستبدال الأجزاء التى توجد بها المشكلة للتخلص من المخاطر.