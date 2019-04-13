“بالفيديو” إنقاذ شاب جرفته السيول بسيارته في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر إنقاذ عدد من الشبان لشاب كان بداخل سيارة جرفتها مياه السيول التي اجتاحت مدينة الرياض فجر اليوم السبت.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط السيارة والشاب بداخلها في مجرى السيل، ولم يستطع الشاب الخروج من السيارة وسط صرخات الحضور، إلى أن قامت مجموعة من الحاضرين بإنقاذه عن طريق حبل