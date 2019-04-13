“بالفيديو”: “ليت الزمن يعود” جملة يرددها مصابو حوادث السير بالمملكة!

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يُظهر عدداً من الشباب يتحدثون عن تجاربهم والإصابات الجسيمة التي طالتهم نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، بسبب التهور في القيادة وعدم التزامهم بتعليمات السلامة المرورية.

وكان سبب أغلب الحوادث القيادة بسرعة وعدم الالتزام بربط الحزام، فأصبح بعضهم الآن يجلس على كراسٍ متحركة جراء الإصابة، فيما يتمكن البعض الآخر من الوقوف والمشي بصعوبة.

وجاءت تغريدة المرور، كالتالي: (لا تكن عبرة، عدم التقيد بتعليمات السلامة جعلهم يرددون: “ليت الزمن يعود!”)

لذا دعت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، لتجنب التعرض للإصابات الجسيمة جراء الحوادث المرورية، وأخذ العظة والعبرة، كما دعا هؤلاء الشباب إلى الحذر في القيادة والالتزام بالتعليمات وعدم التهور وربط الحزام.