كورفيت C8 بالمحرك الوسطي يؤكد موعد تدشينها+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – الانتظار الطويل اقترب من الانتهاء مع إعلان شيفروليه عن موعد تدشين كورفيت 2020 في الثامن عشر من يوليو، وقد صرحت الشركة: “C8 2020 تجمع بين كل جيل جاء قبلها، ولكنها ستنفرد كالمعيار الجديد في الأداء”.

شيفروليه لم تصرح بالكثير، ولكن نعلم بالفعل أن الموديل سيختلف بقوة عن كورفيت السابقة لاستخدامه لمحرك V8 سعة 6.2 لتر في منتصف الجسد متصل بجير مزدوج بثمان سرعات ونظام دفع خلفي.

كما سيتغير تصميم السيارة بشكل كامل ليناسب تهيئة المحرك في المنتصف، مع التخلي عن المقدمة المنحرفة لـ C7 لصالح تصميم أكثر جراءة بمقدمة أكثر حدة وفتحات هواء عضلية وغطاء أمامي أقصر لعدم الحاجة لمساحة في المقدمة للمحرك، كما تتميز السيارة بخط سقف مائل بشدة وجناح قصير خلفي ونظام عادم رياضي رباعي.

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الداخلية تأتي بلوحة عدادات رقمية جديدة كلياً مع نظام معلومات ترفيهية “طافئ”، مع الاعتماد على الأزرار في الكونسول الأوسط للتحكم في كل شيء بداية من تهوية وتدفئة المقاعد لنظام التحكم في الجو وغير ذلك.

انتظروا المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد التدشين.. ومن المتوقع أن أول سيارة تخرج من المصنع ستكون النسخة الأساسية، ليتبعها عقب ذلك بفترة النسخ الأعلى أداء، منهم واحدة ستتراوح قوتها بين 900 إلى 1000 حصان إذا صدقنا الإشاعات.