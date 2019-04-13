ننشر أبرز أحداث قطاع السيارات خلال أسبوع

كتب: باسل الحلواني

شهد قطاع السيارات خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث والفعاليات التي تؤكد بداية تحسن السوق بعد فترة جمود مر بها، منذ بداية العام الحالي، في ظل تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بالتزامن مع العديد من دعوات المقاطعة، التي طالبت المستهلكين بالامتناع عن الشراء.

بيجو 508

البداية كانت مع الإعلان الرسمي، عن طرح الطراز الجديد من "بيجو 508"، في مصر، حيث أقامت شركة "مانسكو" أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، احتفالية كبرى، أعلنت خلالها عن طرح الجيل الجديد من السيارة.

وتبدأ أسعار بيجو 508 الجديدة في السوق المصري من 510.000 جنيه للفئة القياسية، و560.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 640.000 جنيه.

شيري تيجو

كما كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري الصينية في مصر، عن طرح سيارتين جديدتين هما شيري "تيجو7"، و"تيجو8".

وتنتمي "تيجو 7 "، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، وتقدم السيارة في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر.

أما "تيجو 8"، فتنتمي إلى فئة السيارات MVP سباعية المقاعد العائلية المدمجة، وتعد

أكبر سيارات شيري حجمًا لأول مرة في مصر.

وتحمل السيارة محركا سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 145 حصان.

أكسنت

كذلك فإن مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر،قد أطلقت أيضا، بشكل رسمي، سيارتها الجديدة كليا أكسنت.

وتحمل السيارة محركا سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 6 سرعات، كما تحتوي على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية.

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تجميع محلي

وأكد محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "IFG" جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، أن شركته بصدد تجميع طراز Z300 محليا.

وصرح "فرج"، لـ"الوفد"، بأن Z300 المجمعة محلياً سيتم طرحها في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري على أقصى تقدير، ومن المنتظر أن تحتوي زوتي Z300، على العديد من التجهيزات الإضافية، وفقاً لـ"فرج"، وفي مقدمتها فتحة سقف،

و6 وسائد هوائية، مؤكداً أن سعرها سيكون اقتصادي، ويتناسب مع الشريحة الاقتصادية.

كار مول

وشهد الأسبوع الماضي، الاحتفال باعتماد شركة "كار مول"، كموزعاً لعلامة زوتي الصينية، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ومحمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ومنتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الرابطة.

توسعات رينو

واستمراراً للتوسعات التي تقوم بها الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري للعلامة التجارية رينو في مصر، مع موزعها المعتمد "القصراوي أوتو جروب"، إحدى الشركات المتخصصة في تجارة السيارات و يترأسها ياسين الصياد رئيس مجلس الإدارة، و الدكتور ياسر القصراوى، الرئيس التنفيذى، تم افتتاح أحدث معارضالعلامة الفرنسية، بمنطقة المهندسين وذلك بحضور مروان هيداموس الرئيس التنفيذى لمجموعة رينو الشرق الأوسط، و المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية العالمية للسيارات، ورامى جاد رئيس قطاع رينو مصر.

تخفيضات "الأمل"

وأعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتي "لادا" الروسية، و"بي واي دي" الصينية، في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار العلامتين التجاريتين.

ووفقاً للأسعار الجديدة، فإن السعر الرسمي لـ" لادا جرانتا"2019 السيدان العائلية، أصبح 148 ألف جنيه، بدلاً من 153 ألفاً، بتخفيض قدره 4 آلاف جنيه.

كذلك فإن سعر علامة بي واي دي الصينية، طراز F3 موديل 2019، المجمعة محليا أيضا، انخفضت بمقدار 200 جنيه، ليصبح بذلك سعرها الرسمي، 178 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألفا.

وكالة ستروين

حصلت مجموعة القصراوي للسيارات، على وكالة توزيع وتسويق العلامة الأوروبية "ستروين" في مصر، بموجب عقد وقع منذ أيام في مقر شركة "بيجو ستروين" أوتوموبيل "PSA" بالعاصمة الفرنسية باريس.