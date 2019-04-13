كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. سوبارو ستكشف عن سيارتها "أوتباك" الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيظهر الجيل التالي من سوبارو أوت باك في معرض نيويورك للسيارات الأسبوع المقبل، وقد كشفت الشركة عن صور تشويقية للسيارة.

تصور الصور التشويقية جانب السيارة ووقفتها الصلبة مع جزء من الواجهة ذات التصميم المعهود من سوبارو يضيف كشافات ضباب مناسبة لسيارة SUV مرتفعة، وكذلك الأمتعة على سقف السيارة. في الصورة الأخرى نشاهد داخلية السيارة التي تحمل شاشة وسطية كبيرة للنظام المعلوماتي.

على المتوقع أن توفر سوبارو محرك 2.5 لتر بقوة 182 حصان، كما يحتمل توفر محرك 2.4 لتر تيربو بقوة 260 حصان. وأياً كان المحرك فإن سوبارو ستوفر نظام دفع رباعي مستمر إلى جانب ناقل حركة CVT.