بـ140 ألف جنيه ومزودة بناقل حركة "أتوماتيك".. "أوزبكستان" تطلق الجيل الجديد من "رافون"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة "جي إم أوزبكستان"، عن الجيل الجديد من سيارات "رافون"، المخصصة للتنقل داخل المدن، والتي تتسع لـ4 أفراد.

ويحتوي الجيل الجديد من "رافون"، على العديد من الأنظمة الحديثة، بالإضافة إلى أنظمة تكييف ممتازة،

ونظام تسخين للمقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي، زعجلة قيادة مزودة بأزرار تمكن السائق من التحكم بأنظمة الصوت، والرد على المكالمات.

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ووفقاً للشركة المنتجة للسيارة، فإنه من المنتظر أن تطرح

"رافون"، خلال الشهر الجاري، داخل وزبكستان، وروسيا، على أن يتم طرحها، في باقي الأسواق العالمية، بحلول مايو القادم، بأسعار تبدأ من 7900 دولار، أي مايعادل 140 ألف جنيه مصري.

وتعتمد السيارة على نظام دفع أمامي، ومحرك سعة 1.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.