كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة "جي إم أوزبكستان"، عن الجيل الجديد من سيارات "رافون"، المخصصة للتنقل داخل المدن، والتي تتسع لـ4 أفراد.
ويحتوي الجيل الجديد من "رافون"، على العديد من الأنظمة الحديثة، بالإضافة إلى أنظمة تكييف ممتازة،ونظام تسخين للمقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي، زعجلة قيادة مزودة بأزرار تمكن السائق من التحكم بأنظمة الصوت، والرد على المكالمات.
ووفقاً للشركة المنتجة للسيارة، فإنه من المنتظر أن تطرح
وتعتمد السيارة على نظام دفع أمامي، ومحرك سعة 1.2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ140 ألف جنيه ومزودة بناقل حركة "أتوماتيك".. "أوزبكستان" تطلق الجيل الجديد من "رافون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.