نيسان صني 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً “مواصفات واسعار وتقنيات”

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن صني 2020 الجديدة في مهرجان موسيقي في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، وكما توقعنا، الجيل الثالث الجديد يستلهم الكثير من ملامح تصميمه من التيما الجديدة.

صني 2020 تبدو أجمل وأكثر حداثة بكثير من الموديل الحالي في كل جانب تقريبا، مع استخدام مصابيح أمامية أنحف وأكثر دائرية وخفض ارتفاع السيارة بـ 2 بوصة، ما يعطي العجلات شكلاً أجمل وأكثر رياضية، وبالنسبة للمصابيح الخلفية وعمود C الذي يبدو وكأنه يطفو، فقد تم استلهامهم بشكل واضح من التيما.

أما في المقصورة فهنا نرى التشابه مع موديل كيكس، بنفس نظام المعلومات الترفيهية وتهيئة لوحة العدادات، بينما تأتي صني الجديدة بنظام فتح الأبواب بدون مفاتيح بشكل قياسي مع زر لتشغيل وغلق المحرك، ونوافذ كهربائية، وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

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وقد حسنت نيسان من أنظمة سلامة صني مع إضافة كبح اوتوماتيكي للطوارئ ونظام التحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، كله بشكل قياسي، وتشمل الخيارات راصد للنقطة العمياء والتحكم المتكيف في السير والتحذير من الزحام الخلفي.

وتستمد صني 2020 قوتها من نفس محرك كيكس سعة 1.6 لتر بأربع سلندرات بقوة 122 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، وهو تحسن طفيف عن قوة صني الحالية 109 حصان، ويتصل المحرك بجير يدوي بخمس سرعات أو آخر متغير باستمرار CVT.

لم تعلن نيسان عن الأسعار بعد، ولكن لا نتوقع ابتعاده عن سعر الموديل الحالي الذي يقارب 45 ألف ريال سعودي.