كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبارو تستعد للكشف عن سيارتها الجديدو "اوت باك" هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجهز سوبارو للكشف عن الجيل الثالي من أوت باك في معرض نيويورك للسيارات الأسبوع المقبل، وقد كشفت الشركة عن صور تشويقية للسيارة.

تصور الصور التشويقية جانب السيارة ووقفتها الصلبة مع جزء من الواجهة ذات التصميم المعهود من سوبارو يضيف كشافات ضباب مناسبة لسيارة SUV مرتفعة، وكذلك الأمتعة على سقف السيارة. في الصورة الأخرى نشاهد داخلية السيارة التي تحمل شاشة وسطية كبيرة للنظام المعلوماتي.

ويتوقع أن توفر سوبارو محرك 2.5 لتر بقوة 182 حصان، كما يحتمل توفر محرك 2.4 لتر تيربو بقوة 260 حصان. وأياً كان المحرك فإن سوبارو ستوفر نظام دفع رباعي مستمر إلى جانب ناقل حركة CVT.