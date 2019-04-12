استقالة رئيس مهندسي فورد RS للانضمام إلى هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – ترك المهندس الرئيسي الذي أشرف على تطوير سيارات فورد RS عالية الأداء، تايرون جونسون، منصبه للعمل مع هيونداي كرئيس قسم اختبارات وتطويرات السيارات في مركز الشركة بألمانيا.

وتعتبر هذه آخر خطوة ضمن جهود هيونداي لتوسيع مخزونها من المهندسين والمصممين المحترفين، عقب تعاقدها مع رئيس تصميم بنتلي السابق، لوك دونكرفورك، للعمل على تصميمات هيونداي وكيا، وتُعتبر سوناتا 2020 الجديدة هي ثمرة هذه الجهود حتى الآن.

Advertisements

وتضع هيونداي وكيا اهتماماً بتحسين مجال سياراتهم وتوسيعه للبقاء في المنافسة، مع تركيز خاص على جينيسيس الفاخرة التي يستمر مجال السيدان فيها بالتوسع مع اقتراب طرح أول كروس اوفر لها تحت اسم GV80.

كما لا ننسى قسم سيارات N عالية الأداء لهيونداي، مع اهتمام الشركة كذلك بتطوير سيارة خارقة مستقلة لتضع بعض الاقتراحات المبدئية مثل محركات في منتصف الجسد.. لا نعلم بعد دور جونسون في التطوير المستقبلي لهذه السيارة تحديداً، ومن الغالب أن موديل كهذا لن نراه قبل أعوام.