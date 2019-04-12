“بالصور” 5 سيارات ترفض الموت بعد وقف إنتاجها!

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الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن كافة شركات صناعة السيارات تقوم بإيقاف وتدشين طرازات جديدة طوال الوقت، ولكن وقف إنتاج أحد الطرازات لا يعني اختفاؤه من الأسواق بشكل لحظي، حيث أن هذه العملية في الواقع تتطلب وقت طويل حتى يتم بيع كافة الموديلات المتاحة لدى الوكالات، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 سيارات تم وقف إنتاجها ولكنها لا تزال مستمرة بتسجيل مبيعات جديدة.
1- دودج فايبر
بعد وقف إنتاجها خلال عام 2017، تستمر مبيعات السوبر كار العضلية الأمريكية رافضة أن ينتهي تاريخها المشرّف بعد.
2- لكزس LFA
تمتاز LFA بتجربة قيادة مميزة للغاية مع العديد من التقنيات العالية، حيث تم بيع 3 طرازات منها بينما لا يزال هناك 5 نسخ جديدة منها متاحة لدى بعض الوكالات حالياً.
3- ميتسوبيشي لانسر
على الرغم من وقف إنتاج ميتسوبيشي لانسر في 2017، يستمر بيع آلاف النسخ منها خاصة في الأسواق العربية، حيث حصدت شعبية كبيرة لدينا.
4- انفينتي QX70
توقفت انفينيتي عن بيع هذه الكروس أوفر بنهاية عام 2017، ولكن مبيعاتها لم تتوقف حتى الآن نظراً لما تقدمه من عملية ومستوى عالي من الرقي.
5- جيب باتريوت
تم إطلاق باتريوت لأول مرة عام 2007، قبل أن يوقف إنتاجها في 2017، ولكنها لا تزال متاحة لدى العديد من الوكالات حول العالم بنسخ جديدة تجذب محبي العلامة الأمريكية الشهيرة ذات السيارات القوية.
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