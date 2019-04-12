أبرز المؤشرات التي تكشف تعطل كمبروسر السيارة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقتنا العربية بصورة كبيرة، يصبح المكيف من أهم الأجزاء في السيارة التي تحمي السائقين من هذه الحرارة الشديدة، إلا أنه في بعض الأحيان يطال المكيف عدد من الأعطال والمشاكل مما يسبب إنخفاض البرودة الخارجة منه أو توقفها، وهو ما يسبب إزعاج شديد لقائدي السيارات ويحول قيادتهم للسيارة إلى تجربة غير مريحة بالمرة.
ومن أبرز وأهم المشكلات التي يمكن أن تطال نظام التكييف هو تعطل الكمبروسر (الضاغط)، وتتلخص مهمته في نظام التبريد إلى إيصال الضغط الكافي إلى باقي أجزاء مكيف السيارة، الأمر الذي يساعد على تدفق المادة المبردة بشكل أكثر قوة، حتى تصل بأعلى درجات البرودة إلى المقصورة الداخلية في السيارة.
وسوف نستعرض لكم هنا أهم المؤشرات التي تدل على تعطل الكمبروسر في السيارة.
- النقص الملحوظ في البرودة التي تخرج من مكيف السيارة.
- صدور صوتاً مرتفعاً وغريباً يشبه صوت المطحنة أو الطقطقة عندما تقوم بتشغيل مكيف سيارتك، وعادة ما ينتج هذا الصوت نتيجة تحطم القطع الداخلية بجهاز الكمبروسر.
- توقف المكيف بالكامل في بعض الحالات، وعدم استجابته للتشغيل.
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