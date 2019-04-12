كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Lada Granta Cross" سيارة عائلية جديدة من لادا الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت شركة "لادا" الروسية نموذجها القادم من سيارات الكروس أوفر العائلية متوسطة الحجم، حيث ظهرت "Lada Granta Cross" بهيكل عصري بطول 4 أمتار ونصف تقريبا، تزينه أضواء تعمل بتقنية LED، وواجهة أمامية مميزة بشكل حرف "X"، يتداخل فيها الكروم مع المعدن والبلاستيك بصورة غاية في الأناقة.

أما قمرة هذه السيارة فتتسع لـ 5 ركاب، ومزودة بواجهة قيادة متطورة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف، وأنظمة القيادة المختلفة، وأنظمة تسخين وتبريد المقاعد والمرايا والزجاج الأمامي والخلفي.

وستطرح هذه المركبة بنوعين من محركات البنزين، أحدهما بسعة 1.5 لتر، وعزم 105 أحصنة، وآخر بسعة 1.6 لتر، وعزم 120 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.