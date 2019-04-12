تعرف على منشأ وأماكن صناعة سيارات مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – نلقي اليوم سوياً نظرة مختصرة على تاريخ مرسيدس، وذلك من خلال معرفة منشأ الشركة ومواقع خطوط إنتاجها المختلفة التي تعمل حالياً على إنتاج سياراتها، فدعونا نبدأ.

ما هو منشأ مرسيدس؟

تعد مرسيدس-بنز شركة تابعة لمجموعة دايملر AG، والتي يقع مقرها الرئيسي بمدينة شتوتجارت الألمانية، حيث تعود أصول الشركة إلى بينز باتينت موتورفاغن “Benz Patent Motorwagen” التي تعد أول مركبة بمحرك في العالم قادرة على توليد كام قوتها بنفسها، حيث كان الرجل المسؤول عن تصميمها وصنعها هو كارل بينز الذي يعتبره الكثيرون مبتكر السيارات.

تم ابتكار بينز باتينت موتورفاغن في 1885، لتبدأ مبيعاتها في صيف عام 1888، حيث أدى نجاحها لتوسيع شركة كارل الصغيرة لصناعة المحركات ذات اسم Benz & Cie، وبحلول 1899، كانت الشركة تنتج حوالي 600 سيارة سنوياً، لتكون هذه هي أكبر شركات سيارات في العالم حينها، كما ازداد عدد الموظفين من 50 في 1899 إلى 430 في 1899، قبل أن تواجه الشركة منافسة ضاربة من شركة دايملر للسيارات (DMG) التي تم تأسيسها من قبل جوتليب دايملر و فيلهلم مايباخ، حيث استمرت المنافسة حتى عام 1926 عندما أدت الأزمة الاقتصادية الناتجة من الحرب العالمية الأولى إلى اندماج الشركتين تحت اسم دايملر بنز لتتشكل مجموعة دايملر وعلامة مرسيدس-بنز التي نعرفها اليوم.

أين تصنع سيارات مرسيدس؟

مصنع بريمن – مدينة بريمن، ألمانيا

مرسيدس C-Class (سيدان – واجن – كوبيه – كابريوليه)

E-Class (كوبيه وكابريوليه)

GLC وGLC كوبيه

SL

مصنع كيسكيميت – مدينة كيسكيميت، المجر

B-Class

CLA (سيدان – شوتينج بريك)

مصنع راستات – بلدة راستات، ألمانيا

A-Class

B-Class

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GLA

مصنع سينديلفينجين – بلدة سينديلفينجين، ألمانيا

CLS

E-Class (سيدان – واجن)

S-Class (سيدان – كوبيه – كابريوليه)

AMG GT (كل النسخ بما يتضمن الكوبيه)

مرسيدس مايباخ

مصنع توسكالوسا – مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية

GLE وGLE كوبيه

GLS

C-Class سيدان للولايات المتحدة

ماجنا شتاير (عقد تصنيع) – مدينة غراتس، النمسا

G-Class

أين تصنع محركات AMG؟



محركات مرسيدس AMG عالية الأداء – أفالترباخ، ألمانيا

محركات AMG فئة V8