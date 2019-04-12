استدعاء 1,889 سيارة اودي بالمملكة لخلل خطير

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,889 سيارة اودي Q7 / A7 / A8 موديلات “2013 – 2018″، وأكدت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa. وكان هذا الاستدعاء بسبب وجود خلل في أنابيب الوقود، قد يؤدي إلى تسربه ما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق. وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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