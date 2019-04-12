الألوان والمواصفات المرغوبة لدى السعوديات في اختيار السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح عاملون في قطاع السيارات أن المرأة خالفت التوقعات فيما يختص بلون السيارة المطلوبة، فاللونين الأبيض والفضي هما الأكثر طلباً بالنسبة للسيدات.

حيث أن التوقعات كانت تشير إلى أن الألوان المميزة مثل “الوردي والبنفسجي” هي التي ستكون الأكثر اختياراً لدى النساء، إلا أن اختيار مثل هذه الألوان اقتصر على السيارات الرياضية والفاخرة فقط، وأشار العاملون بالقطاع إلى أن طلبات المرأة للسيارة متنوعة كتنوع طلبات الرجل وذلك بحسب الحاجة لاستخدام السيارة.

ومن أبرز المواصفات التي تطلبها السيدات في السيارة، هي:

وجود حساسات.

أنظمة السلامة والأمان.

وجود كاميرا خلفية.

مستوى استهلاك الوقود.

مدى توفر قطع الغيار.

يُذكر أن هناك نمواً تدريجياً في مبيعات السيارات بنسبة 4% بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، إلا أن طول الإجراءات الائتمانية يقف عائقاً أمام تملك السيدات للسيارات.