"MG" تخفض أسعار سياراتها في مصر بعد تراجع الدولار

خفضت شركة "MG " أسعار سيارتها في السوق المصرية، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه كنتيجة لخطوات الإصلاح الإقتصادي.

وقد قررت الشركة تخفيض أسعار جميع موديلات العلامة البريطانية العريقة MG بما يتناسب مع انخفاض الدولار، مما تعد خطوة جديدة للحصول على رضاء عملاء ومحبي MG في مصر

وحصلت MG ZS و MG RX5 على تخفيضات كبيرة، و بهذا MG ZS تبدأ من 269,990 و MG RX5 تبدأ من 349,990، وبهذه الأسعار فإن MG أصبحت تتميز عن المنافسين ليس بالجودة والكماليات فقط، ولكن تمت إضافة ميزة أخرى وهي السعر المنافس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها عملاء MG بالتميز، فقد حصل العملاء على ضمان ذهبي 150 ألف كم أو 6 سنوات أيهما أقرب، ليس هذا فحسب بل يتمتع عملاء MG بصيانة مجانية 20 ألف كم أو عامان أيهما أقرب شاملة غيار الزيت وقطع الغيار والمصنعية، وهو العرض الأقوى والذي يعكس التميز الذي يحظى به عملاء العلامة البريطانية العريقة MG.