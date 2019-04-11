رئيس رينو مصر: الموزعون المعتمدون للشركة حلقة الوصل الأهم بين العلامة التجارية والعملاء

كتب: باسل الحلواني

احتفلت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري للعلامة التجارية رينو في مصر، مع موزعها المعتمد "القصراوي أوتو جروب"، إحدى الشركات المتخصصة في تجارة السيارات و يترأسها ياسين الصياد رئيس مجلس الإدارة، و الدكتور ياسر القصراوى، الرئيس التنفيذى، بافتتاح أحد معارضها في المهندسين وذلك بحضور مروان هيداموس الرئيس التنفيذى لمجموعة رينو الشرق الأوسط، و المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية العالمية للسيارات، ورامى جاد رئيس قطاع رينو مصر.

ويأتي الافتتاح انطلاقاً من استراتيجية الشركة التى تهدف الى توسع شبكة معارض ومراكز خدمات ما بعد البيع في كافة أنحاء الجمهورية، وقد شهد الحفل عرضًا لعدد من أحدث الطرازات التي أطلقتها "رينو" حديثًا في مصر، باعتبارها من الأسواق الرئيسية لديها في المنطقة، مثل عائلة لوجان و التى تتضمن ستيب واى و سانديرو حيث تم إطلاقهم بمفهوم عصري وجديد كليًا.

استطاعت رينو جذب قطاع كبير من العملاء بسيارتها المتقدمة «ميجان» منذ ظهور جيلها الأول عام 1995 بفئات مختلفة، توفر

SUV

رينو ميجان 2019 بخيارين من المحركات، الأول بسعة 1600 سي سي بنظام حقن مباشر للوقود يولد قوة 115 حصان وعزم دوران 156 نيوتن/متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي. أما الخيار الثاني فهو محرك بسعة 1200 سي سي بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 130 حصان وعزم دوران 205 نيوتن/متر. هذا بالإضافة إلى سيارات "داستر" الجديدة بثلاث فئات، الجديد كليًا من حيث الشكل والأبعاد والمواصفات، فهي تحقق طموحات عشاق القوة والمغامرة حيث تنتمي هذه السيارة الى فئة سيارات الـ

أما سيارات "كادجار" التى تنتمي لفئة SUV، وتتميز بقدرتها على السير خلال الطرق الوعرة، إذ إن الإطار المصنوع من الكروم اللامع المحيط بالشبكة كأنه يمنع أجزاء الكروم المتناثرة على الشبكة الواسعة من الانسياب خارجها. وحصلت "رينو كادجار" على لقب أفضل السيارات أداءًا على مستوى المبيعات في

Advertisements

فئة السيارات متعددة الأغراض أقل من 1600 سي سي على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة.

هذا بالاضافة إلى كابتشر التى تم إطلاقها بفئتين من التجهيزات، الأولى 1.6 A/T مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. أما الفئة الثانية 1.2 F/O A/T Turbo فهي مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي وشاحن تربو هوائي بقوة إجمالية 120 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وقال رامى جاد، رئيس قطاع رينو مصر، "تحرص الشركة المصرية العالمية للسيارات كونها الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في مصر، على أن تدعم شبكة موزعيها في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعد الموزعون المعتمدون للشركة هم حلقة الوصل الأولي والأهم بين العلامة التجارية والعملاء، وبالعمل بشكل وثيق معهم، سنتمكن من تقديم أفضل الخدمات وخاصة خدمات الدفع المريح والتقسيط وبالتالي الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وتحقيق الإنتشار الأمثل للعلامة التجارية الفرنسية التي تحقق نجاحًا بخطوات واثقة في الفترة الآخيرة".

وأشار جاد، إلى أن أوتو جروب تشترك مع المصرية العالمية للسيارات EIM بالرؤية والأهداف التي تعمل من خلالها الشركة على تحقيق استجابة أسرع لمتطلبات السوق، وتطوير خدمة العملاء بما يتوافق مع مبدأ الأولوية للعميل.