"غبور" تحصل على جائزة "الأفضل" للخدمات المجتمعية

كتب: باسل الحلواني تمكنت مؤسسة غبور للتنمية التابعة لمجموعة جى بى أوتو، من الحصول على جائزة أفضل شركة سيارات بمصر قامت بخدمات مجتمعية رائدة بالسوق المصري لعام 2018 ، بدعمها الكبير لقطاع التعليم المهني والفني بعدة محافظات مصرية. جاء ذلك من خلال الإعلان عن هذه الجائزة ضمن فعاليات احتفالية الأفضل- Car of the Year – Egypt 2018. و تسلم جائزة التكريم بمقر مؤسسة غبور للتنمية كل من ثناء عفيفى، مدير قطاع التسويق والمبيعات بالمجموعة Advertisements ، المهندس صدقى، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة ، مها أبو الفتوح، مدير قطاع العلاقات العامة والاتصالات بالمجموعة. وقام بتسلم جائز التكريم ممثلي تنظيم احتفالية "الأفضل Car of the Year – Egypt محمد على، رئيس مجلس إدارة شركة أوتوموبيل، أشرف كارة، المدير التنفيذي لشركة سبارك للاستشارات.

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