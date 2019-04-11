هل تزويد السيارة بتجهيزات مثل التي توفرها الوكالة تعد مخالفة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لايُسمح باستخدام تجهيزات السيارات الرسمية وسيارات الطوارىء لغيرها من السيارات الأخرى. وجاءت التغريدة، كالتالي: “تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ يعد مخالفة مرورية”.

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