“50 صورة”2 اودي S6 و S7 موديلات 2020 تنطلق رسمياً بقوة 450 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي مؤخراً بشكل كامل عن طرازات S6 وS6 افانت وS7 سبورت باك الجديدة، وهو ما سوف نستعرض كامل تفاصيلهم معكم اليوم.

ستأتي مختلف هذه الطرازات في أسواق الشرق الأوسط مع محركات TSFI V6 مزدوجة التيربو سعة 2.9 لتر مستعارة من موديل RS5 كوبيه ذات قوة 450 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، ورغم عدم الإفصاح عن معدل تسارع S6 وS7 الجدد، إلا أن RS6 تنطلق من 0 إلى 100 كم خلال 3.7 ثانية، ما يعني أن الطرازين الجديدين سيكونان أبطأ بعض الشيء.

تأتي السيارات الجديدة مع حزمة S خاصة لتحسين نظام التوجيه، بجانب نظام تعليق S رياضي لخفض ارتفاع الركوب بفارق 10 ملم، بجانب وجود نظام مكابح عالية الأداء تضم أقراص حجمها 15.7 إنش بالأمام و13.8 إنش بالخلف.

يتاح كلا الطرازين مع مجموعة مختلف من الإضافات الاختيارية التي تتضمن نظام دفع رباعي ديناميكي بشكل يزيد من القدرة على المناورة بالسرعات المنخفضة وتحسين الثبات بالسرعات العالية مع خيار لنظام تعليق هوائي متكيف لزيادة الراحة بجانب نظام مكابح سيراميك اختياري أقل وزنا بقدر 9 كجم.

من حيث التصميم، تأتي S6 مع فاصل أمامي ألمنيوم ومشتت خلفي فريد بين عادم رباعي، فيما تمتلك S7 منافذ هواء أكبر مع نواشر جانبية، بجانب امتلاك كلا الموديلين شبك محدث مع أغطية مرايا جانبية مميزة وعجلات 20 إنش قياسية، بينما تستمر التحديثات الرياضية بالمقصورة عبر التطريزات المتباينة والزخرفات الألمنيوم اللامعة مع شاشات عدادات رقمية خاصة بفئة S بجانب دواسات من الستانلس ستيل وعتبات جانبية مضيئة تحمل شعار S ومقاعد جلد ألكانتارا قياسية مع خيارات لكسوات جلدية أخرى ومقود مسطح إلى جانب أنظمة تدفئة وتهوية وتدليك للمقاعد الأمامية.

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هذا وسوف يتم إطلاق كل من اودي S6 وS6 افانت وS7 سبورت باك في صيف هذا العام مع أسعار تبدأ من 76,500 يورو (323,400 ريال) للسيدان و79,000 يورو (333,965 ريال) للواجن في ألمانيا.