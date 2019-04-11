المرور يوضح أهمية التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها بشكل صحيح

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهمية التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها بشكل صحيح. وجاءت التغريدة، كالتالي: “مساند الرأس تعد من وسائل السلامة في المركبة، وتساهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف”.

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