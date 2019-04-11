لماذا تصدر الفرامل صريراً مزعجاً أحياناً؟ وأسئلة أخرى هامة نجيب عليها عن نظام الكبح

الخليج ٣٦٥ نت – نظام الكبح هو من أهم أنظمة السيارات رغم عدم انتباه الكثيرين له.. عادةً لا نرى هذا النظام، حيث ببساطة نضغط دواسة الفرامل والسيارة تتباطأ أو تتوقف، ولمعظم السائقين، هذا النظام يقع في الخلفية ولا نفكر فيه كثيراً، ولكن لكونه بالغ الأهمية سواء من ناحية الأداء أو السلامة، نعرض لكم بعض أهم النقاط العامة عن كيقية عمل نظام المكابح والإجابات عن بعض الأسئلة الشائعة عنها.

متى نغير المكابح؟

نظام الكبح لديه مكونات كثيرة، ولكن أهمهم هي بطانات الفرامل Braking Pads والدوارات Rotors.. عندما تضغط دواسة الفرامل، يتم ضغط البطانات في الدوارات وإجبار السيارة على التوقف بكميات ضخمة من الاحتكاك.

كل مرة تضغط فيه دواسة الفرامل تتأثر فيها البطانات والدوارات وتفقد جزءاً من قوتها وأدائها، حتى يأتي وقت تفشل فيه هذه المكونات بالقيام بدورها بشكل فعال.. وتوجد الكثير من العوامل التي ستحدد الوقت اللازم قبل تغيير مكونات الفرامل، مثل جودتهم ومعدل الصيانة وطبيعة الطرق التي تسير عليها وغيرهم، وبشكل عام، عندما تصدر الفرامل صريراً مرتفعاً ومزعجاً فهذا هو الوقت الضروري لتغيير هذه المكونات.. وبعض السيارات في الواقع مزودة بمستشعرات خاصة قادرة على رصد التلف التدريجي لمكونات لفرامل وتحذيرك لتغييرها.

ماذا يعني صرير المكابح؟

بطانات الفرامل يتم بناؤها بمكون خاص يتم تفعيله عند التلف التدريجي للبطانة على مدار السنين، وهي شفرة معدنية متصلة بها، ومع مرور الوقت وازدياد البطانة نحافة تقترب الشفرة المعدنية من الاحتكاك بدوارات الفرامل، ما يؤدي لهذا الصوت الذي يدعوك لتغيير البطانة على الفور.

Advertisements

ما الذي يعنيه اهتزاز دواسة الفرامل؟

أحياناً ستشغر باهتزاز أو نبض من دواسة الفرامل عند التوقف، وأحيانا تشعر بهذه الاهتزازات الخفيفة خلال المقود أو السيارة بأكملها، وهي عادة إشارة لانعواج أفراص المكابح، والتي تحتاج أن تكون مسطحة دائماً لتقوم بعملها على أحسن وجه، ولكن أحياناً تتغير وضعية الأقراص، بفعل الحرارة أو بفعل التلف التدريجي لدوارات المكابح، ما يؤدي للاهتزاز الخفيف الذي تشعر به أحياناً عبر الدواسة.

هذه المشكلة نادر حدوثها مع أقراص المكابح عالية الجودة، حيث تظهر عادة من استخدام دوارات مكابح منخفضة الجودة وتتأثر بسهولة من الحرارة الهائلة الناتجة عن استخدام الفرامل باستمرار، خاصة عند الاستخدام العنيف لهم عند صعود التلال أو السحب أو قيادة سيارة ممتلئة بالركاب والعتاد.

هل من الأفضل تغيير البطانات والدوارات في نفس الوقت؟

من أكثر الأمور التي يُثار فيها النقاش هو عن تغيير بطانات الفرامل والدوارات rotors في ذات الوقت في حالة تلف واحدة منهم.. لنذكر أن المكونين وجهان لعملة واحدة، وقد تم تصميمهم بشكل يعني أن ما يحدث لمكون عادة يؤثر على الآخر، وكمثال عند حدوث انبعاجات داخلية في دوارات الفرامل عادة تحدث انبعاجات مقابلة في البطانات، ما يعني أن الاثنان متفقان مع بعضهم بشكل مستمر.

ولكن إذا غيرن مكون منهما وتجاهلت تغيير الآخر فقد يعني ذلك أن البطانة لن تضغط بنسبة 100% على جميع سطح الدوارات لعدم اتفاق الاثنين في الانبعاجات وغير ذلك، ما يعني أنه من الأفضل غالباً تغيير الاثنين مع بعض وتوفير الرحلة للصيانة مرتين.