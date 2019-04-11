أبسكو تطلق منتجاتها المتطورة من الشحوم متعددة الاستعمالات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة أبسكو عن إطلاقها مجموعة جديدة متطورة من منتجات التشحيم باستخدام أفضل المواد الأولية عالية الجودة وزيوت أساس بكر الصديقة للبيئة والمعتمدة لدى كبريات المصانع العالمية لاستخداماتها المتعددة.

أنس اسماعيل مدير عام المبيعات بشركة أبسكو قال: “إن منتجات الشحوم متعددة الاستعمالات التي تنتجها شركة أبسكو بمواصفات عالمية وإشراف من شركة أكسون موبيل يعطي دليلا واضحا عن التزامنا بتوفير مواد صديقة للبيئة ومساعدة على مواكبة التطور الصناعي”.

مضيفا: “تسعى شركة أبسكو لمساعدة قطاعي الصناعة والنقل بتوفير مواد مساندة متعددة الاستخدامات تساهم بالتوفير عند استخدام الطاقة وتساعد على زيادة الانتاج مع تكاليف اقل”.

وتتمتع منتجات الشحوم من شركة أبسكو بمواصفات عالمية تتوافق مع متطلبات هيئة المواصفات المقاييس.