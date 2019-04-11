رجل سرق فورد توروس بدون قصد من 21 عاماً ويبحث عن صاحبها للاعتذار

الخليج ٣٦٥ نت – من أغرب قصص السيارات التي مرت علينا مؤخراً تأتي من كندا، حيث قام كيفن فريمان بسرقة سيارة “بدون قصد” من 21 عاماً، مع محاولته الآن للبحث عن صاحبها والاعتذار له.
ستسألون، كيف يسرق أحدهم سيارة بدون قصد؟ .. في مقابلة مع قناة CBC News، قال فريمان انه في عام 1998 عندما كان مراهقاً بعمر 17 سنة، طلب من زميله في العمل اقتراض سيارته للقيام ببعض المهام، حيث دمر فريمان سيارته الخاصة قبل شهر عقب اصطدامه ببقرة أثناء القيادة.
وقد وافق زميله وأعطاه مفاتيح سيارته، فورد توروس فاتحة اللون، وهي سيارة شائعة غير ملحوظة في ذلك الوقت.. فريمان وجد سيارة فورد توروس بيضاء بأبواب غير مغلقة ونوافذ مفتوحة، وافترض أنها تنتمي لزميله، ولكنها لم تكن.
بسبب طبيعة مفاتيح فورد آنذاك تمكن في الواقع من تشغيل السيارة عقب محاولات متكررة، وعقب توقفه في مركز للشرطة لدفع تذكرة مرور، وجد صعوبة في فتح الأبواب لدرجة طلبه من الشرطة أن تساعده في الأمر.
لاحقاً، مع خوفه من إصابته لتلف من نوع ما لسيارة زميله، اكتشف الحقيقة المروعة، أنه سرق سيارة غريب بدون قصد.. والآن عقب سنوات يأمل فريمان أن يجد صاحبها ويعتذر له رسمياً لو أمكن ويعطيه جانبه من القصة، ولكن حتى الآن لم يجد الفرصة لذلك.. وربما لن يجدها أبداً.
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