- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – قد يبدو الجيل الثاني من رنج روفر ايفوك 2020 مجرد فيس ليفت عن الموديل السابق ولكنها في الواقع سيارة جديدة كلياً أسفل الشكل الخارجي، وتتوفر الـ SUV الفاخرة بمحركي تيربو سعة 2.0 لتر، الأول محرك احتراق داخلي تقليدي والثاني هجين مخفف، بأسعار أمريكية تبدأ من 42,650 دولار (157,000 ريال).
إذا كنت تفكر في شراء السيارة وتعتبرها أنيقة ومتطورة فلدينا خبر جيد لك، ايفوك الجديدة آمنة للغاية أيضاً، حيث حصلت مؤحراً على أعلى تقييمات السلامة الأوروبية (5 نجوم)، مع إعجاب منظمة Euro NCAP بالتحسن في العديد من الجوانب الضعيفة في الموديل السابق، مع تقديم أنظمة كبح الطوارئ الاوتوماتيكي مع خاصية رصد المشاة، وأشارت المنظمة إلى أن ايفوك نجحت في جميع اختبارات التصادم بشكل ممتاز.
وصرحت المنظمة: “هذه النتائج تثبت أن صانعات السيارات لا تزال مهتمة وقادرة على تحقيق أعلى تقييمات السلامة، ومن الرائع بشكل خاص توسع استخدام بعض أنظمة السلامة الحديثة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والبقاء في حارة الطريق”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاهد اختبار تصادم رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة كليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.