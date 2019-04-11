“بالفيديو” شاهد اختبار تصادم رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة كليا

الخليج ٣٦٥ نت – قد يبدو الجيل الثاني من رنج روفر ايفوك 2020 مجرد فيس ليفت عن الموديل السابق ولكنها في الواقع سيارة جديدة كلياً أسفل الشكل الخارجي، وتتوفر الـ SUV الفاخرة بمحركي تيربو سعة 2.0 لتر، الأول محرك احتراق داخلي تقليدي والثاني هجين مخفف، بأسعار أمريكية تبدأ من 42,650 دولار (157,000 ريال).

إذا كنت تفكر في شراء السيارة وتعتبرها أنيقة ومتطورة فلدينا خبر جيد لك، ايفوك الجديدة آمنة للغاية أيضاً، حيث حصلت مؤحراً على أعلى تقييمات السلامة الأوروبية (5 نجوم)، مع إعجاب منظمة Euro NCAP بالتحسن في العديد من الجوانب الضعيفة في الموديل السابق، مع تقديم أنظمة كبح الطوارئ الاوتوماتيكي مع خاصية رصد المشاة، وأشارت المنظمة إلى أن ايفوك نجحت في جميع اختبارات التصادم بشكل ممتاز.

وصرحت المنظمة: “هذه النتائج تثبت أن صانعات السيارات لا تزال مهتمة وقادرة على تحقيق أعلى تقييمات السلامة، ومن الرائع بشكل خاص توسع استخدام بعض أنظمة السلامة الحديثة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والبقاء في حارة الطريق”.