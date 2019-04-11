اسباب ظهور لمبة الايرباق في طبلون السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الوسائد الهوائية من أبرز وسائل الأمان والسلامة التي تقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها بها، من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية، لكن في بعض الأحيان يتفاجئ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباق الخاصة بالوسائد الهوائية في طبلون السيارة.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور لمبة الإيرباق في طبلون السيارة على الرغم من عدم فتح الوسائد الهوائية من قبل، واليوم نقدم لك أسباب هذه المشكلة، وهي كما يلي.

احتراق أو تلف الفيوز الخاص بلمبة الإيرباق

في حال حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية

قد تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة Advertisements

يوجد سلك في مقود السيارة تابع للايرباق، في حال تعرضه للتلف أو القطع تظهر إشارة اللمبة

في بعض الأحيان تكون إضاءة لمبة الإيرباق بسبب وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية

في حال فك مقاعد السيارة وإزالة الفيش الخاصة بالإيرباق الموصول بها لأي سبباً كان، وسهو الفني عن تركيب الفيشة مرة أخرى عند تركيب المقاعد.

ولقد نصح الخبراء بعدم التهاون في إصلاح سبب ظهور لمبة الإيرباق في الطبلون، كي تحمي نفسك إذا تعرضت لحادث مروري.