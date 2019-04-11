كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعرف مواصفات وأسعار سيارة "كيا بيجاس 2019" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت "EIT" المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية في مصر مطلع العام الجاري، عن سيارة بيجاس "السيدان" صغيرة الحجم العائلية الجديدة في السوق المصري.

وتتوفر السيارة الجديدة موديل 2020 لعملاء السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وتعتمد على منظومة دفع جر أمامي مكونة من محرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتمكن سيارة كيا الجديدة من الوصول إلي سرعة قصوي 170 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر .

Advertisements

وزودت سيارة كيا الجديدة بعدد من وسائل الأمان الأساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS .

وعلي صعيد التجهيزات داخل المقصورة، زودت السيارة بمدخل توصيل USB- AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي - بلوتوث، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وكاميرا خلفية لمساعدة السائق علي ركن السيارة .

وتعد سيارة كيا الجديدة أرخص سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في عام 2019 الجاري، وتبدأ بأسعار رسمية 239.900 جنيه للفئة القياسية، بينما تصل اسعار الفئة الأعلى منها 254.900 جنيه.