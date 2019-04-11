تطوير محرك صواريخ يعمل بأكسجين الهواء.. سرعته 4 آلاف كم\س وتدعمه رولزرويس!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة بريطانية عن تطوير محرك صواريخ قادر على الاحتراق الداخلي باستخدام أكسجين الهواء بدلا من الأكسجين السائل مثل الصواريخ التقليدية، مع تحقيقها لتقدم كبير في المشروع.

هذا المحرك المسمى Sabre يستطيع تبريد الهواء من درجة حرارة 420 إلى حرارة الغرفة العادية في جزء من العشرين من الثانية، مع جعل الصواريخ أقرب للطائرات بفضل التخلي عن خزانات الوقود الضخمة في الصواريخ التقليدية.

الاختبارات التي تم إجراؤها على المحرك من الشركة المصنعة Reaction Engines حققت نجاحات مبدئية، وصرحت الشركة: “هذه الاختبارات تثبت قدرة تقنياتنا على تحقيق معدلات نقل حرارة غير مسبوقة مع أوزان خفيفة وأحجام صغيرة”.

أهم نجاح في هذه الاختبارات هو تحليق الصاروخ بسرعات تتجاوز 4000 كم\س، ما يجعلها أسرع من طائرة Concorde فوق الصوتية الشهيرة للركاب.. ويُذكر أن الشركة حصلت على دعم مالي يقترب من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) من رولزرويس والحكومة البريطانية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات في بريطانيا في الأشهر القادمة.