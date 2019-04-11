بالأسماء.. شركات سيارات تتجه إلى التجميع المحلي

كشف عدد من شركات السيارات العاملة في السوق المصرية عن اعتزامها تجميع بعض طرازاتها محليًا، بهدف تخفيض الأسعار، والقدرة على الاستمرار في المنافسة، في ظل تراجع مبيعات قطاع السيارات منذ مطلع العام الحالي.

حيث أعلن كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، وكيل علامات سيات وفولكس فاجن وسكودا في مصر، عن اعتزامه الاتجاه نحو التجميع المحلي.

وقال "نجار"، إن "سيات"، ستقود التجميع المحلي في مصر، من خلال السيارتين أتيكا وليون، كاشفًا عن وجود مفاوضات حالية مع "فولكس فاجن"، لتجميع السيارة "جيتا" في مصر بدايةً من العام المقبل.

فيما أكد محيي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "جيوشي موتورز"، وكيل سيارات فاو في مصر، أن هدف الشركة الدخول في مرحلة تصنيع السيارات،

لتكون من المساهمين في رفع تلك الصناعة في مصر، والعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتشغيل المزيد من العمالة، إضافةً إلى المساهمة في تخفيض الأسعار داخل الأسواق، كما كشف عن إنشاء مصنع لتجميع السيارات "فاو" في مصر، لتتحول الشركة من خلال هذا المصنع الرائد من وكيل وموزع للسيارات إلى مجال تجميع السيارات، ويجرى حاليًا إعداد دراسات الجدوى للمشروع من أجل الإعلان عن ضخ استثمارات.

تعتزم مجموعة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتورى، بدء تجميع طرازات زوتى "z300" و"T800"، بعدما تمكنت المجموعة من شراء وتخصيص مساحة أرض بالسادس من أكتوبر، لإنشاء مصنع تجميع سيارات زوتى

على مساحة 30 ألف متر مربع.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار العلامات التجارية التي سوف يتم تجميعها في مصر تراجعًا كبيرًا، غير أن البعض أبدوا تخوفهم من مستوى جودة هذه السيارات، وهو ما رد عليه محمد إبراهيم فرج، وكيل علامة زوتي، قائلًا: "الموديلات التي سيتم تجميعها في مصر لن تعاني من تراجع في مستوى الجودة، وستكون مثل المستوردة مطابقة لكل المعايير العالمية والمصرية"، مؤكدًا أن الأمر يعُد فرصة للعملاء الراغبين في الشراء، بسعر أفضل من سعر الاستيراد".

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كانت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أظهرت تراجع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" محلية الصنع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 19.6%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

حقق قطاع السيارات محلية الصنع في يناير 2019 إجمالي مبيعات وصل إلى 2.873 وحدة مختلفة السعات والعلامات التجارية، ليفقد بذلك نحو 700 عملية بيع تم تسجيلها خلال يناير 2018، الذي وصلت المبيعات فيه إلى 3573 وحدة.