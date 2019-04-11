كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. تويوتا تكشف عن "كورولا" 2020 في مصر (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "تويوتا إيجيبت"، للكشف عن "كورولا سيدان" لأول مرة في السوق المصري، وهذا سيكون يوم 16 أبريل.

وقد طرحت السيارة للمرة الأولى خلال فعاليات معرض جوانزو الدولي للسيارات جنوبي الصين الذي أقيم في نوفمبر 2018.

وتمتاز تويوتا كورولا الجديدة بهيكل خارجي مستوحي من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

واستخدمت الشركة اليابانية منصة TNGA المطورة من قبل قسم التطوير والتي تتميز بخفة الوزن لتبني عليها أيقونتها كورولا الجديدة وذلك لتحسين أداء القيادة الديناميكي، وبفضل المنصة الجديدة أصبحت أبعاد السيارة تختلف عن أبعاد الجيل السابق حيث يزيد طول الجيل الجديد بمقدار 10 ملم وعرض بمقدار 5 ملم وأقل ارتفاعًا عن الأرض بمقدار 45 ملم، ليكون بذلك طولها 4.64 متر وعرضها 1.78 متر وارتفاعها 1.435 متر.

ولم تكشف تويوتا إيجيب عن تفاصيل الفئات التي ستتاح لعملائها في السوق المصري، إلا أنها تقدم عالميًا بثلاث أنظمة للدفع، الأول وهو الأقرب للتوافر في مصر يعمل بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان،

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المحرك الثاني سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصان، متوفر على فئات كورولا، أما المحرك الثالث الأقوى من تويوتا مكون من 4 اسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 169 حصان.

كما تقدم الشركة اليابانية نظام الدفع الهجين، في نسخة كورولا الجديدة بمحرك سعة 1.8 لتر بقوة 122 حصان، مع محرك كهربائي ذاتي الشحن.

وزودت السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة علي صعود المرتفعات HAS.

وزودت مقصورة النسخة الأحدث من كورولا، بعدد كبير من وسائل الترفيه أبرزها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، بالإضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

تجدر الإشارة إلى أن المواصفات الأساسية المزودة بها "تويوتا كورولا" الجديدة في الأسواق العالمية، قد تختلف عن النسخ المقرر طرحها في مصر.