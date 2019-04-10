كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تعتزم إطلاق "AMG CLA 35" في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة مرسيدس إطلاق سيارة AMG CLA 35 الجديدة، وهذا خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات في الفترة من 19 إلى 28 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكوبيه رباعية الأبواب تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 0ر2 لتر وبقوة 225 كيلووات/306 حصان. ويطور هذا المحرك عزم دوران أقصى 400 نيوتن متر يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربع.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة AMG CLA 35 من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

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ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 7.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 164 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية إلى أن السيارة الجديدة تتمتع بتصميم شرس مع ضبط جديد للنوابض وممتصات الصدمات ونظام التوجيه مع 5 برامج قيادة، بالإضافة إلى مجموعة عادم جديدة وباقة من التجهيزات الموسعة.

ومن المقرر إطلاق السيارة AMG CLA 35 الجديدة في الأسواق بحلول شهر أغسطس المقبل، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.