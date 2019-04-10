كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. "بي إم دبليو" تستدعي 121 سيارة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستدعي شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية للسيارات 121 ألفا و381 سيارة في الصين بسبب مشكلة كهربائية قد تؤدي إلى خلل في الوحدة الإلكترونية للسيارة.

ويشمل هذا الإجراء سيارات من طرز 318 أي و320 أي و325 أي وإكس1 التي أنتجتها شركة بي.إم.دبليو بريليانس المحدودة للسيارات خلال الفترة بين يناير 2010 ونوفمبر 2011، إلى جانب العديد من الموديلات المستوردة المصنعة بين نوفمبر عام 2009 وأكتوبر عام 2011، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق.

وأضافت المصلحة أنه نظرا للتصميم الخاطئ، قد تتآكل موصلات الأسلاك في صندوق الصمامات الأمامي بمرور الوقت وتؤدي إلى ضعف التوصيل، ما قد يجعله غير قادر على تشغيل السيارة أو يؤدي إلى خلل في الوحدة الإلكترونية التي سيكون من الصعب معها السيطرة علي السيارة، ما يشكل خطرا على السلامة.

وستقوم شركة بي إم دبليو تشاينا لتجارة المركبات وشركة بي.إم.دبليو بريليانس المحدودة للسيارات باستبدال الأجزاء المعيبة لمالكي السيارات المتضررين مجانا.