إليك مسافة التليين الصحيحة بالسيارة الجديدة وفق الخبراء الألمان

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر عملية تليين السيارات من أبرز الإجراءات المتبعة التي ينصح بها خبراء السيارات للحفاظ على سلامة السيارة الجديدة، حيث تكون بعض أجزاء السيارة في حاجة إلى التأقلم والتجانس والتطبيع مع الأجزاء الأخرى في السيارة، مثل تطبيع وتجانس بطانة المكابح مع الأقراص، وتطبيع الأجزاء المعدنية في المحرك وتجانسها، ولكي تتخلص الإطارات من المادة العازلة.

سابقاً في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين كانت السيارات الجديدة تحتاج إلى فترة طويلة قد تصل إلى قطع 7 آلاف كم لتخطي مرحلة التليين، وذلك نظراً لعدم تطور القطع الميكانيكية مثل وقتنا الحالى، حيث كانت تسمح ببقاء بعض الشظايا والزوائد على أسطح أجزاء المحرك والمكابح وممتص الصدمات وغيرهم.

لكن مع التقدم التقني والتكنولوجي في تصنيع السيارات في الفترة الحالية، أصبحت الآلات والقطع الميكانيكية أكثر دقة وتمتلك أسطح ناعمة، ولا تنتج الشظايا والزوائد على أسطح أجزاء المحرك، لذا فقد قل زمن عملية التليين في السيارات الجديدة إلى 150 كم فقط.

ونظراً لأهمية التليين للسيارات الجديدة، أوصت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV Süd) بعدد من النصائح لكيفية التعامل مع السيارة في هذه الفترة نستعرضها هنا، وهي كما يلي.

1- عدم الضغط بقوة على دواسة البنزين، بحيث لا تتعدى سرعة لفات المحرك 2500 لفة/ دقيقة، لأن أجزاء المحرك المعدنية الداخلية قد تتآكل من السرعات العالية في بداية التشغيل.

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2- لا تحمل السيارة بأوزان ثقيلة ولا تسر بها في طرق غير ممهدة، حتى لا تضغط على المساعدات ونظام التعليق الهوائي.

3- الإطارات الجديدة تكون مزودة بشحم عازل، فيجب في الفترة الأولى السير بسرعات منخفضة لمسافة 150 كم، حتى تزال المادة العازلة.

4- تليين بطانات وأقراص المكابح لبعض الوقت، وعليك أن تحرص بعدم الضغط على المكابح بقوة في الفترة الأولى.

5- ينصح الخبراء ألا يتجاوز قائد السيارة في الفترة الأولى من التشغيل سرعة 80-100 كم/س حتى لا يعرض أجزاء المحرك والمكابح للتلف.