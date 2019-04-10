تويوتا هايلاندر 2020 الجديدة كلياً ستدشن في 17 أبريل+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تويوتا لتدشين الجيل الجديد من هايلاندر 2020 بشكل رسمي معرض نيويورك للسيارات يوم الأربعاء القادم الموافق 17 أبريل بالساعة 4:10 مساءً، واستعداداً لذلك قدمت الشركة اليوم صورة تشويقية جديدة للطراز باستخدام تقنيات الواقع المعزز لتكون ذات مظهر ثلاثي الأبعاد، مع الأخذ بالاعتبار أن الكروس أوفر غير متوفرة في دول الخليج.

تنوي تويوتا أن تقوم بعرض نفس الصورة ثلاثية الأبعاد في سماء ليلة حدث تدشين هايلاندر الجديدة في يوم تدشينها الرسمي، كي تسمح لكافة الحاضرين بتأمل خطوط التصميم الجديد التي تدمج بين القوة والحداثة مع الرقي.

تطلب صنع هذه الصورة ذات الخداع البصري ثلاثي الأبعاد حوالي شهرين كاملين، حيث تمت طباعة رسومات ثلاثية الأبعاد للسيارة قبل تلوين مختلف الأجزاء البالغ عددها 200 قطعة مع لصقهم في أماكن محددة بشكل يجعل الصور تبدو وكأنها تطفو في الهواء.

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هذا وبالنظر إلى أحدث الصور التجسسية ذات الأغطية المموهة لتويوتا هايلاندر، فمن الواضح أنها ستكون أكبر بعض الشيء من الموديل الحالي مع تصميم مستوحى من طراز راف 4 عبر الشبك الأمامي الكبير والمصابيح الأمامية السلسة المسحوبة نحو الرفارف الأمامية، ولكن مع تصميم راقي أكثر بوزن أقل ومحركات أكثر كفاءة، مع نسخة هجينة.