طائرة المستقبل مجهزة بصالة رياضية ومطاعم ومتاجر!

الخليج ٣٦٥ نت – يعد السفر بالطائرات من أسرع وسائل النقل في العالم، حيث أنه في ساعات قليلة تنقلك الطائرة من دولة إلى أخرى، بل وتنقلك من قارة إلى قارة أخرى خلال وقت قليل لا يقارن بوسائل النقل الثانية مثل السيارات والسفن.

لكن كثير ما يشعر المسافرين بالملل الشديد وعدم الراحة، حيث أن بعض رحلات الطيران قد تمتد إلى أكثر من 12 ساعة، ويواجه المسافرين صعوبة بالغة في البقاء جالسين دون حركة طوال هذه المدة.

لذا تسعى بعض الشركات العالمية للطيران لإيجاد حلول لهذه المشكلة في السفر بالطائرات، وهو تحقيق المعادلة الصعبة بين وسيلة سفر سريعة وقضاء وقت ممتع ومريح في نفس الوقت.

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أحد شركات الطيران التي تسعى لتحقيق هذه المعادلة هي شركة AIM Altitude البريطانية، حيث تعمل الشركة حالياً على ابتكار طائرة تتيح للمسافرين تمديد أرجلهم بدلاً من الجلوس لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 12 ساعة، كما أنه من المخطط إنشاء عدة مراكز على متن الطائرة يمكن التجول فيما بينهم، ومنها مركز رياضي ومتاجر تسوق ومطاعم وكافيهات ومساحة للاجتماعات.

أطلقت الشركة البريطانية على هذه الطائرة اسم ألترافلكس، ومن المقرر أيضاً من أجل القضاء على الملل خلال رحلة الطائرة، تزويدها بمقصورات خاصة يوجد فيها مقاعد يمكن طيها للأسفل والأعلى ويمكنها أن تكون أيضا بمثابة مساحة للعب الأطفال، أو مساحة للمسافرين للتأمل أو التمدد، بالإضافة لوجود مجموعة من المكاتب للعمل عليها.

بالطبع كل هذا لا يزال مجرد فكرة مستقبلية لم يطبق شيء منها على أرض الواقع، لكن هكذا مميزات متوفرة بالفعل على الطائرات الخاصة، ونقلها إلى الطيران التقليدي سيكون متعلقاً بالتكلفة أكثر من أي شيء آخر.