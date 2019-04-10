رابطة التجار: تحسن نسبي في مبيعات السيارات

كتب: باسل الحلواني
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبيعات السيارات شهدت تحسناً نسبيًا بداية من شهر "مارس" الماضى، في ظل استقرار الأسعار، وإعلان شركات السيارات عنالعديد من العروض والخصومات السعرية على طرازاتها.
وتوقع "أبوالمجد"، أن يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعاً في إجمالي المبيعات، ليصل إلى 220 ألف
وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن قطاع السيارات شهد العديد من الأزمات، أبرزها انتشار الشائعات حول تراجع أسعار المركبات بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى 50%، ما تسبب فى حالة الركود التي أصابت السوق مطلع العام الجاري.
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