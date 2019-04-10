كتب: باسل الحلواني
رغم ما تتمتع به طرازات مرسديس، من تقنيات حديثة، إلا أن عيب خطير تم اكتشافه في عدد من سيارات العلامة الألمانية، دفع إدارة الجمارك الصينية، لاحتجاز نحو 308 سيارة مرسيدس مستوردة.
وقالت السلطات الصينية، إن بعض سيارات مرسيدس-بنز، من طراز "جى أل إى" و "كوبيه جى أل إى"و "جى أل إس"، خضعت لعملية فحص عشوائي، من قبل "الجمارك"، وتبين أنها تحتوى على أجزاء للتحكم فى انبعاثات العادم دون المستوى المطلوب.
وكانت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، قد قامت باستدعاء نحو 100 ألف سيارة مرسيدس، خلال "مارس" الماضي،
وذكرت المصلحة، أن شركة بكين بنز (مرسيدس - بنز) المحدودة لصناعة السيارات ستستدعي 95 ألفا و694 سيارة دفع رباعي من الفئات "سي" و"إي" و"جي. إل. سي"، أُنتجت في الصين خلال الفترة بين 18 أكتوبر 2016 وحتى 13 أبريل 2018، وسط مخاوف من أن رفوف التوجيه المعيبة ربما تؤثر على تشغيل عجلة قيادة السيارة، ما يتسبب في مخاطر السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تمنع دخول عدد من سيارات "مرسيدس" لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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