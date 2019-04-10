“بالفيديو” تيسلا موديل X الكهربائية تتألق على الطرق الوعرة!

الخليج ٣٦٥ نت – تسيطر سيارات الـSUV والكروس أوفر على مبيعات أسواق السيارات في أغلب البلدان حول العالم حالياً، ولكن القليل من ملاك هذه الموديلات يقوم بتجربتها على الطرق غير الممهدة، إلا أن هذا هو ما فعله تماماً مجموعة شباب من جمهورية التشيك حينما قرروا اختبار قدرات تيسلا موديل X الكهربائية.

نظراً لكون تيسلا موديل X تعد SUV، فمن المفترض أن تكون قادرة على التعامل مع الطرق غير الممهدة، ولكن رغم ذلك، من الصعب أن نجد أحد المقاطع التي تستعرض اختبارها ببعض الأماكن الصحراوية أو الموحلة، حتى هذا الفيديو لأدائها الجامح خارج بيئتها المعتاد بعيداً عن الأسفلت.

هذا وقد اختبرت السيارة الكهربائية على الأراضي المليئة بالوحل والأتربة بعد سقوط الأمطار الغزيرة عليها، ما يمثل تحدياً كبيراً لأغلب سيارات الـSUV، حيث أوشكت موديل X أن تعلق أكثر من مرة ليستمر السائق في دفعها أكثر، ورغم أن البيئة التي استخدمت للتجربة في الفيديو ليست فائقة الصعوبة، إلا أنها تجعلنا ندرك مدى قوة المحركات الكهربائية في مواجهة الظروف العصيبة، رغم أن الانخفاض القليل عن الأرض كان أكثر أحد العوامل التي تخفض من قدرة موديل X بمثل هذه الطرق غير الممهدة كما نرى بالفيديو أدناه.