كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيفروليه إكوينوكس موديل 2020 تظهر بتحديثات جديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ حوالي عامين ونصف وبعد إطلاق شيفروليه إكوينوكس، بدأت شركة شيفروليه بتطوير تحديثات جديدة على السيارة والتي تم رصدها أثناء الإختبارات.

يتبين من الصور التجسسية تغييرات على الواجهة الأمامية مستوحاه من تصميم واجهة شيفروليه بليزر ومن الواضح أن الشركة تريد نشر جينات كمارو على العديد من سياراتها بإضافة مزيجاً من الإضاءة الافقية الرقيقة تحتها الاضاءة الأساسية على المصد الأمامي، مع اضافة شبك تهوية كبير الحجم يتناسب مع التصميم الجديد للواجهة الأمامية، كما تم تحديث شكل المصابيح الخلفية والعادم وعلى أثرها تم تعديل المصد الخلفي أيضاً.

Advertisements

وتشير بعض التقارير أن هذه التحديثات موجهة لفئة الأداء العالي SS وإذا صحت التقارير فمن المتوقع أن تحصل السيارة على تعديلات أكبر في نظام التعليق والمكابح وإضافة عجلات أكبر واضافة بعض التعديلات على المحرك ليظهر بقوة أكبر.

تعمل إكوينوكس حالياً بمحرك سعة 1.5 لتر وبقوة 170 حصان وتأتي بمحرك آخر بسعة 2.0 لتر وبقوة 252 حصان، كما تأتي بمحرك ديزل بسعة 1.6 لتر بقوة 136 حصان، ومن المتوقع أن يتم رفع أداء المحركات في التحديث الجديد للسيارة.

من المتوقع أن تظهر إكوينوكس الجديدة في نهاية هذا العام أو في بداية عام 2020.