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تويوتا تطور منصة موحّدة ستستند عليها هايلكس ولاندكروزر ولكزس LX

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محمد علي 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا عملها على تطوير منصة جديدة كلياً تسمى F1، وسوف تستند عليها كل سياراتها البيك اب وSUV حيث ستحصل جميعاً على أجيال جديدة بعد تقادمها في العمر.

المنصة سيكون نوعها جسم على الهيكل Body-of-frame، ما يعني أن الشاصيه مكون من قطعتين، وهو نفس النمط المستخدم حالياً في لاندكروزر، لذا لا يوجد قلق من تناقص المتانة التي لطالما عرفت بها سيارات تويوتا.

استخدام منصة عالمية موحّدة لكافة سيارات تويوتا بيك اب وSUV سيؤدي إلى خفض التكاليف مع زيادة مرونة مصانع الشركة، ما يسمح برفع أو تقليل إنتاج مختلف الطرازات بسهولة في أي خط إنتاج.

تم التأكيد بالفعل على أن هايلكس، تندرا، تاكوما وسيكويا سوف يستندون على منصة F1، ومتوقع أن تنضم إليهم فور رانر، لاندكروزر، لكزس LX وGX.

وبما أن تويوتا شارفت بالفعل على الإنتهاء من تطوير المنصة الجديدة، فإن تحديث سياراتها البيك اب وSUV سوف يبدأ بموديلات 2021.

بالرغم من ذلك، هنالك تساؤلات حول إمكانية مناسبة منصة واحدة لكل هذه السيارات رغم اختلاف الحجم الكبير بينهم، وهو ما سنعرفه عاجلاً أم آجلاً.

تويوتا لاندكروزر:

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تويوتا هايلكس:

لكزس LX:

تويوتا سيكويا:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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