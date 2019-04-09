فورد رينجر 2021 الجديدة كلياً تظهر بشكلها المتوقع

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الخليج ٣٦٥ نت – تم تقديم الجيل الحالي من فورد رينجر في 2010، وهو ما سيستمر لثلاثة أعوام إضافية من الآن قبل تدشين الجيل الجديد في 2020 كموديل 2021، لذا قام الفنان شويب كالانيا بإنشاء صورة تخيلية تستعرض الشكل الذي يمكن أن يتخذه الموديل الجديد.
خلال فبراير الماضي، تسربت بعض الصور التي قيل أنها تعود للجيل الجديد من فورد رينجر، وهو ما استند المصمم عليها في صنعه للصورة التخيلية، حيث نجد جزء علوي مقعر بعض الشيء مع شبك أمامي مطعم بالكروم، في حين أن المصابيح الأمامية مستوحاة من F-150 وسوبر ديوتي، إلى جانب مصابيح LED نهارية على شكل حرف L مع الفصل بين أجزاء المصابيح المختلفة بشكل واضح وأكثر تعقيداً.
يأتي الجزء السفلي من الواجهة الأمامي مطلي باللون الأسود اللامع بالكامل لإعطاء شعور عام بالرقي مع استخدام مصابيح ضباب LED، كما نلاحظ كذلك وجود منافذ تهوية عمودية خلفي العجلات الأمامية ورفارفها بشكل باعث على الرياضية بعض الشيء.
هذا ولم يتم الكشف عن أغلب تفاصيل الجيل الجديد من فورد رينجر، ولكن من المتوقع أن تأتي بمحرك 2.3 لتر EcoBoost تيربو بنزين مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات، حيث ستأتي رينجر الجديدة مستندة على نفس منصة الجيل الجديد من بيك اب فولكس واجن اماروك، لتفوم فورد بهندسة وتصنيع كلا الموديلين.
فورد رينجر 2021 – الشكل المتوقع:
فورد رينجر 2021 – الصور المسربة:
فورد رينجر الجيل الحالي:
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