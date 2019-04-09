بيجو سيتروين تسعى لشراء جاكوار لاندروفر.. والهنود يرفضون!

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الخليج ٣٦٥ نت – خلال تصريح حديث له، قال كارلوس تافاريس، مدير مجموعة بيجو سيتروين (PSA) الفرنسية مؤخراً عن اهتمام الشركة بالاندماج مع أو الاستحواذ على جاكوار لاندروفر البريطانية، وذلك خلال مقابلة مع مجلة Autocar، مؤكداً أنها قد تكون فرصة جيدة كي تمتلك المجموعة علامة فاخرة، رغم عدم بدء النقاشات بعد مع مجموعة تاتا الهندية، المالكة حالياً للعلامة البريطانية.
يقول رئيس المجموعة الفرنسية أن هناك استعداد تام لإضافة علامة فاخرة بجانب DS المملوكة لهم حالياً، ولكن ذلك يتعلق بمستوى القيمة التي يمكن توليدها من الاستحواذ على هكذا علامة، خاصة أن بيجو سيتروين تركز حالياً على توسيع وجودها العالمي مع تقديم مزيد من السيارات الكهربائية.
من الممكن أن يكون اندماج مجموعة بيجو سيتروين مفيداً خاصة لجاكوار لاندروفر التي تعاني حالياً من انخفاض المبيعات وخسائر كبيرة، ونظراً لمدى نجاح الشركة الفرنسية في تحويل اوبل من الخسارة إلى مستوى مكاسب جيدة، فقد تستفيد العلامة البريطانية الفاخرة من الأمر ذاته.
هذا وقد علقت مجموعة تاتا موتورز الهندية على هذه التصريحات معلنة أن جاكوار لاندروفر ليست للبيع، حيث أكد المتحدث باسم الشركة عن عدم وجود أي نية لتصفية حصتها في الصانعة البريطانية.
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