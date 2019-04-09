لماذا تمثل الإطارات المستعملة خطراً عليك وعلى السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – شراء إطارات مستعملة لسيارتك هو فعل محظور في المملكة لسبب وجيه، الأمر يمثل خطورة عليك وعلى السيارة .. لنتذكر أن هذه الإطارات الأربعة هي المكون الوحيد الذي يلمس الأرض باستمرار.. أفضل أنظمة السلامة الحديثة لا قيمة لها إذا كانت الإطارات معيوبة.

من المخاطر المتعلقة بشراء إطارات مستعملة هو عدم وضوح تاريخ هذه الإطارات أغلب الوقت، هل تم صيانتها وضبطها بشكل جيد؟ هل تتحمل الارتطام بحفر الطريق؟.. أحياناً من الصعب تحديد الحالة الحقيقية لإطار مستعمل، لأن معظمهم يتم بيعه منفصلاً عن العجلات ما يجعل التأكد من التسربات الصغيرة أو الأضرار المخفية في الإطارات أمراً صعباً.

من النقاط الأخرى الهامة هي العمر.. حتى لو كان الإطار في حال جيدة فلا يعني هذا أنه مناسب للطرق، حيث من المتعارف عليه من خبراء الصناعة أن العمر الطبيعي للإطارات هو 10 سنوات، وإذا تعدى هذا الحاجز فمن المهم تغييره لتراكم التلف البيئي عليه.

وأخيراً لنذكر أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، ما يعني أن شراء إطارات جديدة بأحدث التطويرات هي الخطوة الأفضل لضمان أفضل حماية لك ولسيارتك، كما نشير إلى أن بعض تقنيات السلامة المعقدة في السيارات مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي لا فائدة منها بدون إطارات جيدة لتطبيق هذه الأنظمة الحديثة بأفضل وجه ممكن.